„Ne-am enervat” Momente de panică pentru Eliza și Cosmin Natanticu, într-una din vacanțele lor! Ce s-a întâmplat cu vedetele în timp ce se aflau în Bali?

Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu de 13 ani, iar acum 4 ani au devenit soț și soție. Cei doi îndrăgostiți trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc, iar oamenii îi apreciază foarte mult pentru simțul umorului extrem de dezvoltat pe care îl au.

În toți anii petrecuți împreună, Cosmin și Eliza au mers în multe vacanțe, iar artista a dezvăluit că ea și soțul ei au avut parte și de foarte multe peripeții în concediile lor.

Eliza Natanticu a vorbit despre vacanțele în care a mers în toți cei 13 ani de relație împreună cu Cosmin Natanticu, mărturisind că numărul lor este unul destul de mare, iar ultima perioadă și-au petrecut-o mai mult relaxându-se. Eliza a făcut câteva dezvăluiri despre relația dintre ea și Cosmin Natanticu, spunând că amandoi sunt foarte aerieni, lucru care i-a costat mult într-una dintre vacanțele lor. Aflați în Bali, cei doi soți au trecut prin momente de panică atunci când și-au dat seama că au pierdut avionul, tocmai din cauza faptului că sunt foarte zăpăciți și nu și-au dat seama care era ora exactă

la care aveau zborul programat.

„Am cântări prin București și prin țară, în vacanțe am tot fost în Caraibe, în Cannes, tot anul am mers în vacanțe până acum. Am zis că este timpul să și muncim.(...) Am avut peripeții în vacanțe, am pierdut avioane constant. Amândoi întârziem. Am pierdut împreună avionul în Bali. Aveam avionul la 12 noaptea și nu știam dacă avem la 12 noaptea sau dimineața. Noi suntem zăpăciți, nu ai ce să ne faci. Ne-am enervat, am avut o lacrimă în colțul ochiului că a costat mult biletul. Când m-am întors în București, am avut cântare, iar biletul de avion a costat fix cât a fost cântarea mea”, a declarat Eliza Natanticu pentru Impact.ro.

Eliza Natanticu a dezvăluit secretul unei relații de lungă durată

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul autohton, așa că vedeta a fost întrebată care este secretul relației dintre ea și soțul ei.

Potrivit artistei, lucrul care îi ține împreună pe ea și pe celebrul comediant este simțul umorului, pe care amândoi îl au din plin. Mai mult, Eliza a recunoscut că relația ei și a lui Cosmin Natanticu se bazează pe autoironie, care îi ajută să nu ia lucrurile prea în serios și să nu se supere unul pe celălalt, în cazul unor discuții în contradictoriu.

„Cred că umorul este secretul. Ne distrăm, râdem împreună, lăsăm unul de la altul când ne supărăm. Mie îmi place să fiu autoironică, îmi place să fac glume cu soțul meu, eu despre el, el despre mine. Ăsta este stilul nostru de relație, el m-a învățat să fiu așa, să nu iau lucrurile personal, să iau totul în glumă și atunci când iei totul în glumă, chiar te distrezi”, a mai spus vedeta.