„S-a spus DA” Emi de la Noaptea Târziu s-a căsătorit cu logodnica sa, Mădălina! Cine le-a fost alături în cea mai importantă zi din viața lor

Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina sunt împreună de trei ani și se iubesc la fel ca în prima zi. Cei doi îndrăgostiți au spus „DA” în fața ofițerului stării civile și au publicat deja câteva imagini de la fericitul eveniment. Colegii de trupă ai lui Emi au fost și ei prezenți la cununie, dar și mulți alți prieteni ai tinerilor proaspăt căsătoriți.

Emi Popescu și Mădălina s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt acum trei ani, iar Emi și-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu un an, prin intermediul unei emisiuni de televiziune. Astăzi, cei doi au devenit soț și soție și radiază de fericire. Tinerii proaspăt căsătoriți au ales să se cunune într-un cadru restrâns, alături de familie și de câțiva prieteni apropiați. Bineînțeles, cei doi colegi de trupă ai lui Emi nu puteau lipsi. Cuza și Cucu i-au fost alături prietenului lor în această zi importantă din viața sa și i-au urat „Casă de Piatră”.

„E oficial, unul din 'ăia 3 de la Noaptea Târziu' a spus 'DA'. Felicitări, dragilor! Casă de piatră. Eu…tot #singurCuc”, le-a transmis Cucu Gram mirilor, printr-o postare pe pagina sa de Instagram.

Frumoasa soție a lui Emi a ales să poarte la cununia civilă o salopetă albă, cu o fundă supradimensionată la spate și câteva detalii aurii în partea de sus, la care a asortat o pereche de sandale roșii, iar buchetul a fost compus din trandafiri albi.

Emi a optat pentru un costum crem, lejer și s-a asortat perfect cu jumătatea sa.

Emi Popescu s-a căsătorit [Sursa foto: Instagram]

Cine sunt nașii lui Emi și ai Mădălinei

Emi și Mădălina au fost acompaniați în fața ofițerului stării civile de nașii lor, Cosmin și Eliza Natanticu, de care îi leagă o prietenie strânsă. În urmă cu ceva timp, Emi mărturisea că între soția sa și Eliza Natanticu a existat o conexiune încă de când s-au cunoscut. De asemenea, Emi a mai povestit că el și Mădălina plănuiesc o petrecere de nuntă pe cinste, care va avea loc în data de 11 iunie.

„Mădălina a avut cu Eliza o conexiune de la început, ea nefiind cu noi în Asia și neștiind ce ne-am hârjonit noi pe-acolo. Și eu când am auzit că trebuie să-i pup mâna lui Natanticu am zis ce am făcut greșit în viață?! La muzică populară, ea a ales pentru zona Moldovei, eu zona Olteniei. Doamna Laura Lavric pe partea de muzică populară din Moldova și Valentin Sanfira pentru Oltenia. Mădălina a mai ales un band, Nicoleta Oancea cu trupa. Dar o să cânte și Connect-R”, a spus Emi Popescu, potrivit cancan.ro.