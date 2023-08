„Nu pot urca pe scenă” Rona Hartner a rămas fără sursă de venit, după ce a reluat lupta cu boala! Ce plănuiește artista să facă, pentru a putea strânge bani de tratament

In articol:

În urmă cu doar o lună, viața Ronei Hartner a fost dată peste cap într-o clipă, atunci când a aflat că s-a îmbolnăvit, din nou, de cancer. Acum câțiva ani, vedeta dezvăluia, fericită, că s-a vindecat de cancerul de colon, cu care s-a luptat o perioadă îndelungată, însă, de curând, boala nemiloasă a revenit în corpul ei, de data aceasta fiindu-i afectați plămânii.

Citește și: Rona Hartner readuce în discuție scandalul cu Vadim Tudor! Noi detalii au ieșit la iveală: “Am picat într-o capcană”

Din cauza faptului că se luptă, din nou, cu cancerul și este nevoită să treacă printr-o perioadă de repaus total, Rona Hartner nu mai poate urca pe scenă. Celebra artistă a fost nevoită să renunțe la lucrul care îi aducea atâta bucurie și nu mai poate să apară în fața publicului ei, pentru a-i încânta pe oameni cu talentul său artistic. Din păcate, însă, perioada de liniște și de tratament a Ronei nu înseamnă doar lipsa interacțiunii cu fanii, ci și dispariția sursei sale de venit, căci aceasta își câștiga traiul din spectacole. În prezent, vedeta încearcă să se descurce cum poate, dar tratamentul este costisitor, așa că se gândește să scrie o carte despre viața ei, pentru a putea aduna destui bani încât să treacă cu bine peste această perioadă nefastă.

Citește și: Rona Hartner, o altă lovitură dureroasă! Artista a pierdut una dintre cele mai dragi ființe, la scurt timp după ce a aflat că are cancer. Mărturisirile triste făcute de cântăreață: „Era foarte bolnav”

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

„Practic la ora actuală nu am surse de venituri, pentru că s-au anulat concerte, dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele, să scriu poveștile mele pe care mulți vor să le asculte, pentru că următoarele 4-5 luni nu pot urca pe scenă”, a declarat Rona Hartner pentru Ciao.ro.

Rona Hartner a rămas fără sursă de venit, după ce a fost diagnosticată cu cancer [Sursa foto: Facebook]

Cum a descoperit Rona Hartner că s-a îmbolnăvit, din nou, de cancer

După 4 ani de când câștigase lupta cu cancerul de colon, Rona Hartner s-a simțit din nou rău și a început să tușească foarte tare. Deși a vizitat mai mulți medici din Franța, niciunul nu i-a putut da de cap artistei, așa că Rona a hotărât să vină în România, unde a făcut o radiografie.

Întoarsă înapoi în Franța, în luna iulie, artista a aflat diagnosticul crunt, mai exact, cancer la plămâni , în stadiul IV, cu metastaze. Rona Hartner a trăit un șoc și a izbucnit în plâns când a auzit că trebuie să treacă, din nou, prin lupta cu boala nemiloasă, dar speră totuși că va avea parte de mult ajutor din partea Divinității.

Citeste si: „Cum reușesc să meargă mai departe auzind în urma lor strigătele de ajutor ale celor care practic i-au nenorocit pe viață.” Gabriela Cristea, discurs emoționant după tragedia de la Crevedia- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: Au fost publicate notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023! Verifică online pe Edu.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Tudor Chirilă, atac furibund la adresa premierului Ciolacu după exploziile de la Crevedia: "Cu nesimțire și tupeu Marcel Ciolacu ne spune că s-a intervenit exemplar"- radioimpuls.ro

Citește și: Viața lui Vasile atârnă de un fir de ață, la câțiva ani buni de când părinții l-au abandonat într-un centru, pentru că s-a născut cu probleme de sănătate. Tânărul de 29 de ani speră la o minune, după ce a fost diagnosticat cu leucemie acută

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctora că după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală.(...) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult ” , a mărturisit artista, în cadrul unei emisiuni TV.